ÖSV-Herrenteam im RTL seit einem Jahr ohne Stockerl

Der Schlussakt im Ski-Triple von Hinterstoder könnte erneut den Finger in die Wunde legen. Am Montag (9:30 Uhr/12.30/live ORF 1) steht mit dem Weltcup-Riesentorlauf die österreichische Problemdisziplin schlechthin auf dem Programm. Das ÖSV-Herren-Team will Rang sechs als Saison-Topplatzierung überbieten, wartet aber seit über einem Jahr auf einen Stockerl-Platz.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Marco Schwarz trägt die schwachen ÖSV-Hoffnungen