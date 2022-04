ÖSV irritiert: Thurnbichler wechselt nach Polen und steigt zum Cheftrainer auf

In der kommenden Weltcupsaison sitzen in den vier größten internationalen Skisprung-Verbänden ausschließlich österreichische Trainer auf dem Chefposten: Nach Andreas Widhölzl, dessen Vertragsverlängerung im ÖSV nur noch Formsache ist, Stefan Horngacher (Deutschland) und

Alexander Stöckl (Norwegen) steigt auch Thomas Thurnbichler, bisher Assistent von Widhölzl, zum Cheftrainer auf. Wie der ÖSV am Sonntag bekannt gab, habe sich der 32-jährige Tiroler für einen Abschied nach Polen entschieden. Zuvor war dort ja Alexander Pointner umworben worden - die SN berichteten -, der frühere ÖSV-Erfolgstrainer sagte aufgrund unterschiedlicher Gesamtbudget-Vorstellungen aber ab.

Dass nun Thurnbichler in Polen anheuert, hinterließ im heimischen Skiverband einige Irritationen. "Vor wenigen Tagen hat er mir noch per Handschlag zugesichert, dass er uns und Österreich sicher erhalten bleibt. Insofern kommt sein Umschwenken überraschend", ließ ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher via Pressemitteilung verbreiten. Er wünsche dem von ihm jahrelang geförderten Thurnbichler dennoch alles Gute als Chef von Stoch und Co. Wer an Thurnbichlers Stelle tritt, werde man "zum gegebenen Zeitpunkt" bekannt geben.