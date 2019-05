ÖSV-Kader für 2019/20 mit Hirscher und Veith

Alpin-Star Marcel Hirscher scheint im Kader des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) für den nächsten Winter auf. Der Salzburger habe aber noch nicht entschieden, ob er auch in der kommenden Saison an den Start gehen werde, teilte der ÖSV am Dienstag ergänzend dazu auf Twitter mit. Auch Anna Veith gehört dem aktuellen Kader weiter als Mitglied des Nationalteams an.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Ob Marcel Hirscher tatsächlich wieder Antritt ist noch nicht fix