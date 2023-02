ÖSV-Kombinierer sind schon in Medaillenform

Rechtzeitig vor Beginn der nordischen WM in Planica ist Österreichs Weltcupteam stark wie nie.

Es stehen Weltmeisterschaften an - und Österreichs Kombinierer sind in Topform. Das war in den vergangenen Jahren so und ist vor der nordischen WM ab 21. Februar in Planica nicht anders. Dass die Trainingssteuerung perfekt auf den Saisonhöhepunkt ausgerichtet ist, das hat das ÖSV-Team am Wochenende beim Weltcup in Oberstdorf eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im ersten Wettkampf am Samstag war der Tiroler Johannes Lamparter eine Klasse für sich, lief nach seiner Führung im Springen 19,4 Sekunden vor dem Norweger Jens ...