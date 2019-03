ÖSV-Laufbahn für Ex-DSV-Coach Schuster vorerst kein Thema

Einen Tag nach dem Ende der Skisprung-Weltcupsaison hat Werner Schuster vorerst keine Ambitionen, für den ÖSV zu arbeiten. Der nach elf, großteils erfolgreichen Jahren als DSV-Cheftrainer eben zurückgetretene Vorarlberger braucht, wie er am Montag auf "ServusTV" bekräftigte, nun eine gewisse Auszeit, auch wenn er den Schritt in Richtung ÖSV in Zukunft nicht kategorisch ausschließen wollte.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Werner Schuster wird den ÖSV wohl vorerst nicht unterstützen