ÖSV macht Tempo beim Umbau: Roland Assinger neuer Damen-Cheftrainer

Der 49-Jährige löst Thomas Trinker nach nur einem Jahr ab.

Der ÖSV macht richtig Tempo beim Umbau des kriselnden alpinen Damen-Teams: Nur vier Tage nach dem Weltcup-Finale wurde nun bekannt gegeben, dass Roland Assinger per 1. April neuer Cheftrainer der ÖSV-Damen ist. Roland Assinger war bereits von 2008 bis 2020 in unterschiedlichen Positionen als Trainer beim ÖSV tätig und schied nicht im besten Einvernehmen vom Verband. Die letzten drei Jahre arbeitete der 49-Jährige im Sportgymnasium Davos (CH) als Skitrainer im Nachwuchsbereich: "Ich gehe daher total unbeeinflusst an diese Aufgabe heran. ...