Österreichs Skispringer haben am Samstag im Mixed-Bewerb beim Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten den vierten Rang belegt. Das Quartett Chiara Hölzl, Daniel Huber, Jaqueline Seifriedsberger und Gregor Schlierenzauer wies mit 908 Zählern allerdings schon fast 20 Punkte Rückstand auf die drittplatzierten Slowenen auf. Der Sieg ging an Deutschland (947,8 Punkte) vor Japan (932,3).

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Herausragender Mann im ÖSV-Team war Gregor Schlierenzauer