ÖSV-Parallelboarder gingen in Bansko leer aus

Eine Woche nach dem starken Auftritt in Rogla ist der Auftakt des Parallel-Weltcups in Bansko am Freitag aus rot-weiß-roter Sicht misslungen. Bei den Damen war für alle fünf Österreicherinnen im Achtelfinale Endstation. Bei den Herren kam Benjamin Karl als einziger von fünf Startern immerhin ins Viertelfinale, schied dort aber aus. Bereits am Sonntag gibt es in Bansko die Chance zur Revanche.

SN/APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER Benjamin Karl kurvte auf Rang sechs