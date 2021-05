ÖSV-Präsidentenwahl: Nun rebellieren die Funktionäre gegen Schröcksnadel

Der ÖSV-Wahlausschuss berät am Dienstag in Salzburg nach monatelangem Kleinkrieg über den neuen ÖSV-Präsidenten. Egal, wer es wird: Der Skiverband trägt einen schweren Schaden davon. Mittlerweile rebellieren sogar Spitzenfunktionäre offen gegen Noch-Präsident Peter Schröcksnadel.

Er schäme sich dafür, in einem Verband tätig zu sein, in dem Schröcksnadel die Führungsposition inne habe, schrieb Christian Reiter, der Vizepräsident des niederösterreichischen Verbands, am Montagabend auf Facebook. Reiter gratulierte seinem Kollegen Fritz Niederndorfer. Der Präsident des oberösterreichischen Verbands hatte zuvor wegen der Querelen seinen Rücktritt erklärt.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass just im Hotel Hubertushof in Anif bei Salzburg am Dienstag die verfeindeten ÖSV-Fraktionen zum ...