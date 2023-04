ÖSV-Präsidentin Stadlober zu neuem Markenauftritt des Verbands: "Das ist unser Adler 3.0"

Aus dem ÖSV wird nach 118 Jahren Ski Austria und man geht mit einem mutigen Logo in die Zukunft, das mit Sicherheit für viele Diskussionen sorgen wird.

In einer beeindruckenden Wiener Veranstaltungshalle namens "Reaktor" schoss sich der ÖSV am Montag selbst in die Zukunft - zumindest wenn es nach der Verbandsspitze geht. Aus dem 1905 gegründeten österreichischen Ski-Verband wird fortan Ski Austria, aus dem gebogenen Ski-Schwung als Logo wird ein Sujet, das für viele Diskussionen sorgen wird, das darf man schon jetzt sagen. "Es begann mit einem Adler, dann kamen verschiedene andere Logos und das ist jetzt unser Adler 3.0", meinte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober in neuzeitlicher Ausdrucksform.

...