ÖSV-Sextett möchte Schwung aus Wisla nach Ruka mitnehmen

Der Skispringer-Weltcup wird am Wochenende (jeweils 16.30 Uhr) in Ruka in Finnland fortgesetzt. Aus dem österreichischen Lager reisen Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Daniel Huber, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck und Jan Hörl am Donnerstag an. Kraft hält auf der Rukatunturi-Schanze (HS 142) mit dem japanischen Gesamtweltcupsieger Ryoyu Kobayashi mit 147,5 m den offiziellen Schanzenrekord.

ÖSV-Springer mit Rückenwind nach Sieg beim Teamspringen