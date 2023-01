ÖSV-Skispringer: Alleine stark, als Team unschlagbar

Österreichs Adler durften in Zakopane und in Zao über Siege jubeln.

Die ÖSV-Skispringer blicken auf ein überaus erfolgreiches Wochenende zurück: Während die Frauen im fernen Zao in Japan über einen haushohen Sieg bei der Weltcuppremiere des Super-Team-Bewerbs jubelten, gewannen die Männer das Mannschaftsspringen in Zakopane. Und am Sonntag legte Eva Pinkelnig in Zao mit ihrem fünften Weltcupsieg in dieser Saison einen weiteren Erfolg nach.

Doch der Reihe nach: Am Samstag triumphierten Pinkelnig und Chiara Kreuzer bei dem erstmals ausgetragenen Team-Wettkampf (zwei Athletinnen, drei Durchgänge) mit einem überlegenen Vorsprung von 35,3 Punkten vor Norwegen und Deutschland (+42,8). "Wir sind ein bisschen sprachlos, auch wenn wir sonst sehr viel reden", lachte Pinkelnig. "Es war eine brutal starke Teamleistung von uns beiden." Kreuzer war "echt happy" und sprach von einem "supercoolen Format". Beide waren bereits am Freitag als Zweite bzw. Dritte in Zao auf dem Podium gelandet. Am Sonntag setzte sich Pinkelnig bei dichtem Schneefall in Japan schließlich 1,3 Punkte vor der Deutschen Selina Freitag durch. Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer verzeichnete einen leichten Aufwärtstrend und belegte Platz neun, unmittelbar vor Chiara Kreuzer.

Als Team unschlagbar sind auch die ÖSV-Herren. Das Quartett Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Manuel Fettner und Stefan Kraft gewann nach einem Sieg in Titisee-Neustadt Anfang Dezember in Zakopane auch das zweite Mannschaftsspringen der Saison. Am Ende rettete Schlussspringer Kraft einen Punkt Vorsprung auf Gastgeber Polen ins Ziel, Dritter wurde Deutschland. "Das war einer der spannendsten Teamwettkämpfe überhaupt. Ein ausverkauftes Haus, unglaublich coole Stimmung. Das ist schon etwas besonderes, wenn man da gewinnt", sagte Hayböck.

Im Einzel am Sonntag sprang Kraft beim Sieg des Norwegers Halvor Egner Granerud als Dritter erneut auf das Podium. Jan Hörl wurde starker Fünfter.