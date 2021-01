ÖSV-Slalom-Ass Schwarz: "Wir sind froh, dass wir noch fahren"

Mit Flachau hat der ÖSV im letzten Moment den ganzen Weltcup gerettet. Dauerzustand ist das keiner. Wie reagieren die Läufer?

Es gibt Tage, da wirkt selbst eine lapidare Meldung befreiend und erleichternd zugleich. Wie am gestrigen Donnerstag - da wurde das Training der ÖSV-Slalomtruppe in Going wegen starken Schneefalls abgesagt, am Nachmittag brachen Marco Schwarz, Christian Hirschbühl und Michael Matt dennoch zu ein paar Schwüngen auf. Abgesagt wegen Schneefalls - und nicht wegen aktueller Coronaentwicklungen.

Für die Läufer waren die letzten Tage ein Wechselbad der Gefühle. Erst ging der Slalomklassiker vom Lauberhorn nach Kitzbühel, wo es kurzfristig nach ...