ÖSV-Sportchef betont den Anspruch, Siege zu feiern

Bei den Heimrennen in Lienz nach Weihnachten sollen Konstanz und Katharina Liensberger zurückkehren.

Drei Podestplätze in den Speeddisziplinen durch Mirjam Puchner stehen für das ÖSV-Damenteam nach 14 Rennen im Weltcup zu Buche. Das ist, trotz verletzungsbedingter Ausfälle und rekonvaleszenter Athletinnen, zu wenig. Vor allem in den technischen Disziplinen läuft es in der Olympiasaison noch nicht wie erhofft. Das soll sich freilich ändern, wie ÖSV-Hochleistungssportchef Patrick Riml betont. Am besten schon bei den Heimrennen in Lienz.

Dem Stockerl bis auf neun Hundertstel nahe kam Katharina Liensberger gleich zum Auftakt beim Riesentorlauf in ...