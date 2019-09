35 Tage nach seinem Amtsantritt als ÖSV-Sportdirektor kam Toni Giger der Sieggarant Marcel Hirscher abhanden. Ein Gespräch über die nahe und ferne Zukunft des heimischen Skisports.

Mit einer großen Party im Winterstellgut in Annaberg endete Mittwochnacht die große Karriere des Marcel Hirscher. Am Tag 1 nach Hirscher analysierte Toni Giger (56), seit 1. August Sportdirektor über alle Bereiche im ÖSV, was das für den heimischen Skisport ...