ÖSV-Springer setzen Weltcup in Zakopane fort

In Polen und Rumänien werden am Wochenende die beiden Skisprung-Weltcups fortgesetzt. Die Herren werden in Zakopane nicht zuletzt wegen der Erfolge von Lokalmatador Dawid Kubacki wieder vor vielen Zuschauern springen, das ÖSV-Team wird von Stefan Kraft angeführt. In Rasnov wollen die ÖSV-Damen ihren tollen Siegeslauf fortsetzen.

SN/APA (dpa)/Patrick Seeger Kraft soll es wieder richten