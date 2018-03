ÖSV-Springerinnen in Rasnov nicht in Top 10

Katharina Althaus hat am Samstag den wegen Schlechtwetters nur in einem Durchgang ausgetragenen Skisprung-Weltcup in Rasnov für sich entschieden. Die Deutsche wies nur 0,3 Punkte Vorsprung auf Saisondominatorin Maren Lundby (NOR) auf, die bei Olympia vor ihr triumphiert hatte. Dritte wurde mit Weltmeisterin Carina Vogt eine weitere Deutsche. Den Österreicherinnen gelang kein Top-Ten-Platz.

Chiara Hölzl landete bei schwierigen Bedingungen mit Schneeregen und Windböen auf dem elften Rang, die Olympia-Sechste Daniela Iraschko-Stolz kam auf Platz 13. Jacqueline Seifriedsberger wurde 27, Eva Pinkelnig verpasste als 35. den später nach wenige Springerinnen abgebrochenen zweiten Durchgang. Am Sonntag findet in Rumänien ein weiterer Bewerb statt. Ergebnisse Skisprung-Weltcup vom Samstag - Damen in Rasnov, Endstand nach einem Durchgang: 1. Katharina Althaus (GER) 118,6 Punkte/93,5 Meter - 2. Maren Lundby (NOR) 118,3/92,0 - 3. Carina Vogt (GER) 111,2/89,5 - 4. Nika Kriznar (SLO) 105,0/93,0 - 5. Juliane Seyfarth (GER) 102,3/86,0 - 6. Irina Awwakumowa (RUS) 102,0/83,5. Weiter: 11. Chiara Hölzl 99,3/87,5 - 13. Daniela Iraschko-Stolz 98,8/86,0 - 27. Jacqueline Seifriedsberger 85,1/79,0 - 35. Eva Pinkelnig (alle AUT) 73,4/71,0 Weltcup-Gesamtstand nach 11 von 15 Bewerben: 1. Lundby 1.020 Punkte - 2. Althaus 740 - 3. Sara Takanashi (JPN) 616. Weiter: 7. Hölzl 350 - 15. Iraschko-Stolz 170 - 16. Seifriedsberger 167 (APA)