ÖSV-Star Manuel Feller rechnet nicht vor Jänner mit Rückkehr

Schock in Österreichs alpinem Herren-Team in der Saison nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher: Manuel Feller wird nach einem im Riesentorlauf-Training in Copper Mountain erlittenen Bandscheibenvorfall länger ausfallen. Der Tiroler rechnet nicht vor Jänner mit einer Rückkehr, und da müsse schon viel Glück dabei sein, meinte Feller in einem Interview auf der ÖSV-Website.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Bandscheibenvorfall setzt Feller zu