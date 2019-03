Österreichs Skisprung-Mannschaft hat im letzten Teambewerb der Saison am Samstag auf der Skiflug-Schanze in Planica den fünften Rang belegt. Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Stefan Kraft fehlten allein auf die viertplatzierten Japaner exakt 40 Zähler. Der Sieg ging erstmals bei einem Team-Skifliegen an Polen vor Deutschland und Slowenien.

SN/APA (Archiv/AFP)/JURE MAKOVEC Großer Rückstand für Kraft und Co.