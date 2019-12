Das ÖSV-Quartett mit Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Stefan Kraft hat am Samstag im Weltcup-Teambewerb in Klingenthal den zweiten Rang belegt. Die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Felder hatte den ersten Saisonbewerb gewonnen, in Deutschland lag Polen um 25 Punkte voran. Japan landete mit Respektabstand auf dem dritten Rang.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt Platz zwei für Österreichs Herren im Teamwettbewerb