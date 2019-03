Österreichs Skisprung-Mannschaft liegt nach dem ersten Durchgang des Team-Skifliegens in Planica auf dem fünften Rang. Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber und Stefan Kraft weisen am vorletzten Tag der Weltcup-Saison 14 Punkte Rückstand auf die drittplatzierten Deutschen auf. In Führung liegt Polen vor Slowenien.

SN/APA (Archiv/AFP)/JURE MAKOVEC Kraft und Co. sollten noch etwas zulegen