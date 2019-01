ÖSV-Team reist mit Huber nach Zakopane

Die österreichischen Skispringer reisen in unveränderter Aufstellung zur nächsten Weltcupstation nach Zakopane, wo am Samstag ein Teambewerb und am Sonntag ein Einzelbewerb in Szene gehen. Neben Stefan Kraft, der in Val di Fiemme mit den Rängen vier und zwei überzeugte, soll in Polen auch der in Italien durch einen grippalen Infekt geschwächte Daniel Huber wieder vorne mitmischen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Huber dürfte rechtzeitig wieder fit werden