ÖSV-Team sucht in Bischofshofen versöhnlichen Abschluss

Während an der Spitze ein Vierkampf um den Sieg tobt, geht es für Österreichs Skispringer am Montag in Bischofshofen noch um den ersten Podestplatz bei der diesjährigen Vierschanzentournee. Im günstigsten Fall könnte dem derzeit fünftplatzierten Stefan Kraft auch noch in der Gesamtwertung der Sprung aufs Stockerl gelingen, doch daran glaubte der Salzburger vor dem Heimspiel selbst nicht so recht.

SN/APA/EXPA/JFK Cheftrainer Andreas Felder hofft auf einen guten Abschluss