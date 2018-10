ÖSV trennt sich nach Vergewaltigungs-Vorwürfen von Trainer

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat sich mit sofortiger Wirkung von jenem Trainer getrennt, der nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" vor seiner Tätigkeit im ÖSV in einen von mehreren Männern verübten massiven sexuellen Übergriff an einer jungen Frau verwickelt war. "Der Spiegel" hatte berichtet, dass er an einer Vergewaltigung beteiligt war.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel