Die österreichischen Skispringer haben beim Kontinentalcup in Bischofshofen einen Dreifachsieg gefeiert. Clemens Leitner siegte am Samstag vor Stefan Huber und Clemens Aigner. Vierter wurde der Pole Aleksander Zniszczol. In der Gesamtwertung führt vor dem zweiten Bischofshofen-Bewerb am Sonntag der Japaner Taku Takeuchi 19 Punkte vor Leitner.

Quelle: APA