ÖSV verabschiedete Sportdirektor Pum und zahlreiche Athleten

Der Österreichische Skiverband hat am Freitagabend in Wien im Zuge der jährlichen Länderkonferenz zahlreiche Ehrungen vorgenommen und verdienstvolle Sportler in den Ruhestand verabschiedet. Unter den Neo-Sport-Pensionisten ist bald auch Hans Pum, der nach über 40 Jahren im ÖSV aufhört. Zuletzt war er seit 2010 Sportdirektor für alle Sparten.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Hans Pum verlässt den ÖSV nach 40 Jahren