ÖSV zum Biathlon-WM-Ausklang mit noch zwei Medaillenchancen

Die Biathlon-Weltmeisterschaften in Östersund gehen in ihr finales Wochenende, wobei sich Österreichs Athleten ihre realistisch letzten zwei Chancen auf einen Medaillengewinn bieten. Nur zwei deshalb, da sich keine ÖSV-Athletin für den Massenstart am Sonntag (13.15 Uhr) qualifiziert hat und die Damen-Staffel kein Kandidat für einen Top-3-Rang ist. Bleiben Herren-Staffel und -Massenstart.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Dominik Landertinger geht in der Staffel an den Start