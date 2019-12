Ofner bei Cross-Weltcup-Auftakt in Frankreich Sechste

Katrin Ofner hat beim Weltcup-Auftakt der Ski-Crosser im Val Thorens als mit Abstand beste Österreicherin Rang sechs belegt. Nach dem Halbfinal-Out an vierter Stelle ihres Laufes belegte sie am Freitag im kleinen Finale Platz zwei. Andrea Limbacher (16.) trat zu ihrem Viertelfinale nicht an. Die sechs ÖSV-Herren schieden allesamt bereits im Achtelfinale aus und kamen nicht in die Top 20.

SN/APA (AFP/Archiv)/LOIC VENANCE Ofner (Bildmitte) belegte Rang sechs