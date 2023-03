Oldie Simon Eder zündete die Rakete im Zielsprint

Simon Eder hat am Sonntag beim Biathlon-Massenstart-Bewerb im Rahmen des Weltcups in Östersund in Schweden mit Rang sieben sein bestes Saisonergebnis erzielt.

BILD: SN/GEPA Simon Eder.

Der Salzburger leistete sich bei 20 Schüssen nur einen Fehler und zeigte in der Loipe eine gute Leistung. Den Sieg sicherte sich der fehlerfreie Norweger Vetle Sjaastad Christiansen vor Landsmann Johannes Dale und Eric Perrot aus Frankreich. Das Frauen-Rennen wurde eine Beute der Italienerin Dorothea Wierer. Eder leistete sich nur im zweiten Liegendschießen eine Fahrkarte. Mit einer beherzten Langlaufleistung über die 15 km rang der 40-Jährige im Zielsprint auch noch Einzel-Sieger Benedikt Doll aus Deutschland nieder. Am Ende hatte der ÖSV-Skijäger 33 Sekunden Rückstand auf Sieger Christiansen, der heuer das erste Mal ganz oben stand. Nicht am Start waren Weltcup-Gesamtsieger Johannes Thingnes Bö und sein Bruder Tarjei nach ihren Corona-Infektionen. Auch der schwedische Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson fehlte. Sie wollen beim Saison-Kehraus in Oslo wieder mit dabei sein. Wierer blieb bei den Frauen viermal fehlerfrei und setzte sich nach 12,5 km vor der Französin Lou Jeanmonnot (+6,3 Sekunden) durch. Deren Landsfrau Julia Simon machte mit Rang drei (+11,1) den nächsten Schritt in Richtung Gesamt-Weltcup. Österreicherin war keine am Start, Lisa Hauser trat krankheitsbedingt nicht an. Jeanmonnot war wie auch die Siegerin ohne Fehlschuss geblieben, Simon verpasste den Sieg aufgrund eines Fehlers beim letzten Schießen. Aufgrund ihres komfortablen Vorsprungs im Gesamtklassement konnte sie damit aber locker leben. Sie hält nun bei 1.003 Punkten, neue Verfolgerin ist Wierer, die an ihrer Landsfrau Lisa Vittozzi vorbeizog und bei 859 Zählern hält. Nur noch drei Bewerbe stehen vor dem Saisonende am Kalender-