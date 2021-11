Olympia 2022 wird für ÖOC zehn Mal so teuer wie 2018

Die Olympia-Organisation für Österreichs Peking-Team ist eine logistische Herausforderung der Extraklasse. Paralympics-Hoffnung Carina Edlinger hat noch ganz andere Sorgen.

85 Tage sind es nur noch bis zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking, und noch nie zuvor war für das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) so vieles zu diesem Zeitpunkt so ungewiss wie diesmal. Die Coronapandemie und ihre Folgen fordern die Funktionäre in der Vorbereitung fast rund um die Uhr. "Wichtig ist, dass die Spiele stattfinden", zeigte sich ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel am Dienstag bei der Präsentation der Olympia-Ausstattung in Innsbruck zuversichtlich.

Zumindest in einem Punkt herrscht Sicherheit: Österreichs ...