Olympia-Aus für Björndalen - Verband nominierte ihn nicht

Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen wird nicht an den Olympischen Winterspielen in Südkorea (9. bis 25. Februar) teilnehmen. Der erfolgreichste Winter-Olympionike der Sportgeschichte wurde am Sonntag vom norwegischen Verband nicht für das Großereignis in Pyeongchang nominiert. Das meldete am Montag die norwegische Nachrichtenagentur NTB.

SN/APA (dpa)/Martin Schutt Der Rekord-Olympionike ist heuer zum Zuschauen verdammt