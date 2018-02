Olympia - bleiben die Südkoreaner auf vielen Tickets sitzen?

Zwei Dinge beunruhigen zurzeit die Verantwortlichen der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang: die arktische Kälte und wenig verkaufte Tickets. Das soll sich ändern.

Lee Hee-beom plagt in diesen Tagen ein Albtraum. Es ist der Albtraum jedes Olympia-Organisators: leere Ränge. Ein Viertel aller Eintrittskarten für Pyeongchang 2018 ist noch nicht verkauft. Da die Top-Ereignisse wie Eiskunstlauf oder das Eishockey-Finale ausgebucht sind, dürfte es bei den weniger zugkräftigen Sportarten also ziemlich öde aussehen. "Vor allem teure Tickets werden nicht bestellt", klagt der 68-Jährige in einem Interview. "Doch wir werden die Sitze füllen."