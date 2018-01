Olympia: Marcel Hirscher wird zum Vielfahrer

Der Salzburger Seriensieger will bei den Winterspielen gleich in vier Disziplinen antreten - und wird daher schon am Sonntag nach Südkorea reisen. Dann aber ohne Vater Ferdinand.

Am heutigen Dienstag steht noch der letzte Weltcupbewerb vor Olympia in Stockholm an - und damit geht für Marcel Hirscher quasi der Countdown für die Spiele auch los. Vor der Abreise nach Südkorea am Sonntag sind zumindest noch zwei Trainingstage auf der Reiteralm eingeplant und da wird Hirscher zum ersten Mal seit rund einem Jahr wieder die langen Abfahrtslatten auspacken.

Denn nachdem es im Weltcup bisher so nach Wunsch verlaufen ist, will Hirscher in Asien nun aufs Ganze gehen. Geplant ist ein Antreten in gleich vier Bewerben, was ihn aus österreichischer Sicht zu dem Vielfahrer schlechthin macht. Das bedingt aber auch einen extrem langen Aufenthalt auf der Koreanischen Halbinsel, denn der Teambewerb, der als Abschluss geplant wäre, steht erst am 24. Februar an - macht insgesamt drei Wochen bis zum Rückflug.

Hirschers Bewerbe heißen in der Reihenfolge Alpine Kombination (13. Februar), Riesentorlauf (18. Februar), Slalom (22. Februar) und Teambewerb (24. Februar). Für die Kombination wird Hirscher aber auch die Abfahrtstrainings bestreiten, die ab 8. Februar angesetzt sind - das ist sogar noch einen Tag vor der Eröffnung der Spiele.

Das Programm beinhaltet natürlich auch ein gewisses Risiko, darüber ist sich Hirscher im Klaren. "Wir haben lange die Vor- und Nachteile abgewogen, aber es ist in der Kombination zuletzt gut gelaufen, daher wollen wir es wagen." Dass es in der Kombi gut gelaufen ist, ist ziemlich untertrieben: Hirscher holte 2015 den WM-Titel in der Disziplin und 2017 WM-Silber in St. Moritz. Nach seinem Knöchelbruch im Herbst hat Hirscher bis jetzt jedoch kein Abfahrtstraining und noch keinen Super G absolviert. Weil Speed-Training allein schwer zu gestalten ist, wird Hirscher die Abfahrtstrainings nutzen - das beschert ihm den extralangen Aufenthalt.

So wird Hirscher in der ersten Woche bei Olympia auch bei den Abfahrern in Jeongseon wohnen, nach der Kombination wird er dann nach Alpensia in ein Privatquartier übersiedeln und von dort zu den Rennen nach Yongpyong pendeln. Die übrigen Österreicher werden im olympischen Dorf wohnen.

Ein Vorteil des langen Aufenthalts ist, dass Hirscher schon bestens mit dem Schnee vertraut sein wird, wenn am 18. Februar der Riesentorlauf angesetzt ist. Hier gilt Hirscher mehr als noch im Slalom als der logische Favorit auf Gold.

Übrigens: Die Sieger des letzten Riesentorlaufs vor Olympia haben in den letzten 20 Jahren auch Gold in der Disziplin gewonnen - die einzige Ausnahme in den letzten 20 Jahren war Marcel Hirscher selbst. Er gewann 2010 in Kranjska Gora im Weltcup, belegte bei den Spielen in Vancouver aber nur Rang vier im Riesentorlauf.

Die zweite echte Chance auf Gold hat Hirscher dann im Slalom vier Tage später. Auch da geht er als Favorit in jenen Bewerb, in dem er sich den ganzen Winter über einen Zweikampf mit Henrik Kristoffersen geliefert hat.

Mit zwei möglichen Goldmedaillen auf der Habenseite würde Hirscher dann auch im Teambewerb antreten. Der steht erstmals bei Olympia auf dem Programm und beendet den Reigen der elf Alpinrennen. Geht im Goldplan etwas schief, ist eher anzunehmen, dass Hirscher nach dem Slalom abreisen wird. Auf eine Trostmedaille im Teambewerb würde Hirscher keinen Wert legen, erfuhren die SN aus seinem Umfeld.

Auf einen wichtigen Berater wird Hirscher aber in Südkorea ganz gewiss verzichten müssen: auf Vater und Mastermind Ferdinand. Der wird in Annaberg bleiben und vor dem TV-Gerät mitzittern - die Flugangst ist doch größer als die Aussicht auf historische Tage in Korea.