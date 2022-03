Olympiaheldin Teresa Stadlober hat noch viel vor

Teresa Stadlobers sensationelle Bronzemedaille im Skiathlon war einer der emotionalen Höhepunkte bei den Olympischen Spielen in Peking. "Das entschädigt natürlich für vieles in dieser Saison", sagte die 29-jährige Salzburgerin am Wochenende beim Weltcupfinale im schwedischen Falun, das mit zwei 15. Plätzen über 10 km Skating sowie bei der Premiere eines Mixed-Teamsprints (gemeinsam mit Benjamin Moser) solide zu Ende ging.

Ganz ähnlich ist Stadlober im Gesamtweltcup klassiert - als 17. nämlich. Das sei nicht unbedingt das, was sie sich vorstellt habe, meinte Österreichs Langlauf-Aushängeschild. "Weil ich gerade zu Beginn der Saison wenig Punkte gemacht habe und nur schwer in den Rennrhythmus hineingekommen bin. Das Ziel für die nächsten Jahre ist daher, wieder in die Top 15 zu kommen. Ich will konstanter werden und mich vor allem in der Skating-Technik weiter verbessern." Das klingt nach einer Fortsetzung ihrer Karriere über die Saison 2023 hinaus ... Bislang hatte Stadlober immer nur bis zur WM in Planica geplant. Vielleicht, weil sie nach Olympiabronze ("Mein absolutes Highlight") Lunte gerochen hat. Dazu hat die schier unbezwingbare Norwegerin Therese Johaug beim Saisonfinale in Falun mit ihrem 100. Weltcupsieg ihre große Karriere beendet.