Olympiasieger Matthias Mayer überlegt den Rücktritt vom Rücktritt

Obwohl der Rücktritt in Bormio eine "Superentscheidung" gewesen sei, könnte die Zukunft ganz anders aussehen.

Der Rücktritt ging so schnell, dass er nicht einmal Zeit zum Verabschieden hatte. Das hat der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer nun wenige Tage vor Beginn der Ski-WM nachgeholt und sich noch einmal zu seiner völlig überraschenden Entscheidung von Bormio Ende 2022 geäußert. "Für mich persönlich war es eine Superentscheidung. Ich habe jetzt viel Zeit und habe die auch zum Skifahren auf der Gerlitzen genutzt." Dem Berg, auf dem der aus dem nahen Afritz am See stammende Mayer einst das Skifahren ...