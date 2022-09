Olympiasieger Strolz: "Mit den Erfolgen sind viele Türen aufgegangen"

Vor einem Jahr nur noch Trainingsgast, nun Doppel-Olympiasieger: Johannes Strolz muss mit seiner neuen Rolle erst zurechtkommen.

Was sich fast auf den Tag genau vor einem Jahr in Johannes Strolz abgespielt hat, das konnte man zwischen den Zeilen heraushören, als er Dienstag bei einer Sponsorenpräsentation auch die Vergangenheit angeschnitten hat. "Mein Hintergedanke war damals immer: Das könnte jetzt das Ende sein." Das Ende einer Karriere, in der erst das Glück und dann die Perspektiven gefehlt haben.

Und dann kam ein Winter, den man ohne Übertreibung als märchenhaft bezeichnen kann: Der aus allen Kadern geflogene Vorarlberger ...