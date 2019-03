Olympiasiegerin Hansdotter beendet beim Finale Karriere

Slalom-Olympiasiegerin Frida Hansdotter wird mit dem Weltcupfinale von 13. bis 17. März in Soldeu/Andorra ihre Karriere beenden, das gab sie in einer Presseaussendung bekannt. Die 33-jährige Schwedin gewann bei Großereignissen fünf Medaillen, bei der alpinen Ski-Heim-WM in Aare wurde sie im Jänner in ihrer Paradedisziplin Slalom Fünfte. Im Weltcup stand sie viermal ganz oben.

SN/APA (AFP)/ROBERTO SCHMIDT Olympiasiegerin Frida Hansdotter