Olympische Jagd auf Sofia Goggia

Mirjam Puchner hat mit Zauchensee eine Rechnung offen, der Rest des ÖSV-Teams muss sich hier für Peking empfehlen. Die große Favoritin ist einmal mehr Sofia Goggia - Schrecksekunde für Sabrina Maier.

In exakt einem Monat wird die Olympiasiegerin in der Abfahrt gekürt. Sechs Speedrennen stehen im Weltcup bis dahin noch auf dem Programm. Jede Menge Möglichkeiten also, um sich ins Aufgebot für Peking zu fahren - möchte man meinen. Doch die Zeit drängt und der Druck steigt. Da Garmisch Ende Jänner nicht mehr zur Qualifikation zählt, kann schon in Zauchensee, wo am Samstag die Abfahrt und am Sonntag der Super G (jeweils 10.45 Uhr, live ORF 1) steigt, eine Vorentscheidung fallen. ...