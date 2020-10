Optimistische Wettervorhersage für Ski-Weltcup-Auftakt

Obwohl im heurigen Jahr coronabedingt der Weltcup-Auftakt in Sölden unter schwierigen Vorzeichen über die Bühne gehen wird, scheint es so, als ob zumindest das Wetter den Rennen keinen Strich durch die Rechnung machen wird. Für das gesamte Wochenende zeigten sich die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gegenüber der APA "relativ optimistisch". Am Samstag könnte sich am Vormittag im hinteren Ötztal sogar schon die Sonne zeigen.

Zu welchem Zeitpunkt die Wolken tatsächlich zurückgehen werden, könne man am Dienstag freilich noch nicht vorhersagen. Am Sonntag solle es aber sogar "überwiegend sonnig" sein, hieß es. Auch die Sichtverhältnisse sollten gut sein. Die Temperaturen werden durchaus winterlich sein, "für eine Skiabfahrt gar nicht so schlecht". Am Vormittag werden auf über 2.000 Meter Seehöhe Temperaturen von etwa minus drei Grad Celsius vorhergesagt, auf über 3.000 Metern sinken sie auf minus sieben Grad. Der Rettenbachgletscher liegt auf 2.675 Metern. Quelle: APA