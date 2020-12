Organisatoren planen für Oberstdorf-WM weiter mit Zuschauern

Knapp zwei Monate vor Beginn planen die Organisatoren der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf weiterhin mit Zuschauern. Dies sagte Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz am Dienstag in einer Video-Runde in Oberstdorf. Das Event, bei dem Skispringer, Nordische Kombinierer und Langläufer ihre Weltmeister suchen, findet von 23. Februar bis 7. März 2021 im Allgäu statt.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Statt mit Pappfiguren sollen die Tribünen der WM mit Fans gefüllt sein

Beckers-Schwarz sagte, man setze in den Planungen auf eine Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände. Derzeit kalkuliere man mit 2.500 Zuschauern in der Skisprung-Arena und 2.000 Fans im Langlaufstadion. Bei der derzeit laufenden Vierschanzentournee sind Zuschauer untersagt. Ob zu den Weltmeisterschaften nach Oberstdorf Fans dürfen, wird maßgeblich von der Corona-Situation im Februar und den daraus folgenden politischen Entscheidungen abhängen. Quelle: Apa/Dpa