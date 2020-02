Ortlieb in Crans-Montana Trainingsschnellste

Nina Ortlieb ist im einzigen alpinen Ski-Abfahrtstraining in Crans-Montana klar die Schnellste gewesen. Die Vorarlbergerin hängte die Italienerin Federica Brignone am Donnerstag um 0,96 Sekunden ab, hinter der Schweizerin Joana Hählen (+1,03) landete Nicole Schmidhofer (1,06) auf dem vierten Platz. Stephanie Venier (1,77) belegte den 12. Rang.

Die Gemeinde im Schweizer Kanton Wallis trägt am Freitag (10.05 Uhr) zunächst die in Rosa Khutor ausgefallene Abfahrt aus, programmgemäß ist die Abfahrt am Samstag (10.30). Am Sonntag (10.30/13.30, alle Rennen live ORF 1) folgt noch eine Alpine Kombination. Nicht dabei ist weiterhin Gesamtweltcup-Spitzenreiterin Mikaela Shiffrin, die nach dem Tod ihres Vaters in ihrer Heimat USA weilt.

Quelle: APA