Skirennläuferin Nina Ortlieb hat mit ihrem Riesentorlaufsieg in La Molina die Europacup-Gesamtführung übernommen. Die Vorarlbergerin gewann in Spanien vor Magdalena Fjällström (SWE/+0,17 Sek) und Thea Louise Stjernesund (NOR/0,36). Im Gesamtklassement hat Ortlieb vier Rennen vor Schluss 50 Punkte Vorsprung auf die am Freitag in Ofterschwang im Weltcup startende Schweizerin Aline Danioth.

SN/gepa pictures/ andreas pranter Nina Ortlieb.