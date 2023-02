Perfekte Woche für Johannes Aigner beim Heim-Weltcup in Saalbach

Der Niederösterreicher mit Sehbehinderung gewann auch den vierten Paraski-Bewerb in Salzburg. Michael Scharnagl erleidet einen Kreuzbandriss. Markus Salcher fährt erneut auf das Podest.

Vier Rennen, vier Siege - so lautet die Bilanz von Paraski-Ass Johannes Aigner beim Heim-Weltcup in Saalbach-Hinterglemm. Der Niederösterreicher entschied bei den Männern mit Sehbehinderung nach beiden Abfahrten auch beide Super-G-Bewerbe für sich und hält nun bei zehn Saisonsiegen. Die kleine Kristallkugel im Super-G ist Aigner nicht mehr zu nehmen. Bei den stehenden Männern wurde Markus Salcher Zweiter.



Aigner baut Führung im Gesamtweltcup aus

In einer knappen Entscheidung am Samstag ließen Aigner und sein Guide Matteo Fleischmann den Franzosen Hyacinthe Deleplace (+0,14 Sekunden) und den Italiener Giacomo Bertagnolli (+0,19) hinter sich. Weiter ausgebaut hat Aigner damit seine Führung im Gesamtweltcup, wo er nun 70 Punkte vor Deleplace voran liegt. In der Super-G-Weltcupwertung hat Aigner einen Bewerb vor Schluss genau 100 Punkte Vorsprung auf den Franzosen. Da das ÖSV-Ass bei vier Saisonsiegen in dieser Disziplin hält, ist er nicht mehr einzuholen. Der abschließende Super-G steigt Anfang März in Sella Nevea.



Salcher stark - Scharnagl mit schwerer Knieverletzung

Bei den stehenden Männern musste sich Markus Salcher nur dem Franzosen Arthur Bauchet geschlagen geben. 52 Hundertstelsekunden fehlten dem Kärntner auf den Sieg. Dritter wurde der Kanadier Alexis Guimond. Thomas Grochar (9.) und Nico Pajantschitsch (10.) schafften es ebenso in die Top Ten. Salcher schob sich dank seiner guten Leistungen in Saalbach-Hinterglemm im Gesamtweltcup an die dritte Position. Einen herben Rückschlag erleidet Michael Scharnagl. Bei seinem Sturz im Super-G am Freitag zog sich der Tiroler einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.



ÖSV mit guter Bilanz in Saalbach

Cheftrainer Sascha Kavelar sagt: "Im Großen und Ganzen war das eine sehr erfolgreiche Woche. Wir können positiv in die Zukunft blicken. Johannes und Markus sind beide richtig gut drauf. Bei Markus haben vielleicht noch Kleinigkeiten gefehlt, um auch ganz oben zu stehen. Die Verletzung von Michael ist allerdings ein großer Wermutstropfen für das Team." Fortgesetzt wird der Paraski-Weltcup am 27. und 28. Februar mit zwei Slaloms in Kitzbühel. Anschließend warten noch die Stationen in Sella Nevea und Cortina.