Paris mit klarer Bestzeit im Soldeu-Abschlusstraining

Dominik Paris hat im Abschlusstraining für die Abfahrt beim Alpinski-Weltcupfinale in Andorra unterstrichen, dass er die Hoffnung auf die Disziplinen-Kugel noch nicht aufgegeben hat. Der in Hochform fahrende Südtiroler erzielte am Dienstag 0,48 Sek. vor Mauro Caviezel (SUI) klare Bestzeit. Paris liegt ein Rennen vor Schluss 80 Punkte hinter Beat Feuz zurück.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Paris kämpft noch um die kleine Kugel