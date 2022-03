Patrick Pitter dreht neuen Snowboard-Movie

Der Salzburger hat im Winter nur eine Mission: Die besten Lines und die "fettesten" Powder-Jumps

Mit vier Jahren stand der Schallmooser das erste Mal am Brett. "Zum Snowboarden angefangen habe ich mit meinem Dad, er hat mich inspiriert", erinnert sich der heute 32-Jährige. Zwar waren die Anfänge schwierig - doch Patrick Pitter gab nicht auf und trainierte seine ersten Tricks im Powder. [Tiefschnee, Anm. d. Red.] Schon bald lernte er über den Boardshop Seidl und in der Gaissau seine Crew kennen, die ihn überallhin mitnahm. "Ich war mit Abstand der Jüngste", so Pitter. Gemeinsam nahmen ...