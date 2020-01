Pause für Meier nach Knieverletzung

Der österreichische Skirennläufer Daniel Meier muss mindestens eine sechswöchige Pause einlegen. Bei einem Einfädler am Sonntag im FIS-Riesentorlauf in Berchtesgaden zog sich der Vorarlberger einen Innenbandriss im rechten Knie und eine Knochenprellung im linken Sprunggelenk zu und wird am Donnerstag operiert. Außerdem erlitt er eine Gehirnerschütterung.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/Sean M. H Meier erlitt beim FIS-Riesentorlauf in Berchtesgaden Verletzungen