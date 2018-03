Pechvögel freuen sich auf die neue Saison

Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner werden nach ihren Kreuzbandrissen in der Saison 2019 wieder angreifen.

Während der alpine Ski-Weltcup an diesem Wochenende im schwedischen Åre endgültig in die Zielgerade einbiegt, sind zwei Salzburger gedanklich schon längst in der Saison 2019: Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner waren mit ihren Kreuzbandrissen jeweils die Pechvögel der Saison, blicken aber beide schon wieder optimistisch auf das neue Jahr. "Ich habe ja leider schon Erfahrungen mit einem Kreuzbandriss und ich kann sagen, dass ich heuer in der Reha schon deutlich weiter bin als beim ersten Mal", meinte Leitinger im Gespräch mit den SN. Der Riesentorlauf-Vizeweltmeister von St. Moritz erlitt die Verletzung im rechten Knie beim freien Skifahren auf der Reiteralm, vor sechs Jahren riss er sich das Kreuzband links. Damit ist zumindest die Saisonvorbereitung nicht gefährdet. "Ab Juli will ich wieder auf Ski stehen", sagt der Pinzgauer. Einen Teil der Vorbereitung will er zusammen mit seinem Landsmann Stefan Brennsteiner absolvieren, der im Olympia-Riesentorlauf schon seinen dritten Kreuzbandriss erlitten hat. "Stefan ist auch schon guten Mutes für das kommende Jahr, wir haben sogar schon ausgemacht, dass wir, sobald es geht, gemeinsam auf dem Rad trainieren werden", meinte Leitinger.