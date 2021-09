Peking 2022: "Wir sind auf einem guten Weg"

Salzburgs Skispringer und Kombinierer zeigten im Sommer-Grand-Prix starke Leistungen. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher ist zufrieden und hat darüber hinaus noch ein Ass im Ärmel.

Rund fünf Monate oder exakt 141 Tage trennen uns noch von der Eröffnung der XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking. Auch wenn bis dahin noch viel Wasser die Salzach hinunterfließen wird, Salzburgs nordische Athleten haben ihr Training und die Wettkämpfe der Sommerserie schon jetzt auf die Spiele von 4. bis 20. Februar 2022 ausgerichtet. Und das durchaus mit Erfolg: So beendete Kombinierer Mario Seidl den Sommer-Grand-Prix vergangene Woche dank seines Sieges zum Abschluss in Villach auf Rang zwei. Auf den finnischen ...