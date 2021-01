Der wegen der Corona-Pandemie abgesagte Skisprung-Männerweltcup in Peking soll im Februar in Zakopane in Szene gehen. Wie der Ski-Weltverband FIS) am Samstag bekanntgab, trägt der polnische Schauplatz des aktuellen Wochenendes die beiden Bewerbe am 13. und 14. Februar aus.

Quelle: APA