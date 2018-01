Pellegrino Sprint-Sieger vor Kläbo, Baldauf 17.

Sprint-Weltmeister Federico Pellegrino ist am Samstag beim Skilanglauf-Weltcup in Dresden der erste Saison-Erfolg über den bisher überragenden Norweger Johannes Hörsflot Kläbo gelungen. Der Italiener setzte sich im Finale des Skating-Sprints 0,18 Sekunden vor Kläbo durch. Der Vorarlberger Dominik Baldauf schaffte als einziger ÖSV-Läufer die Qualifikation und landete an der 17. Stelle.

SN/APA (AFP)/ROBERT MICHAEL Der Italiener hatte seine Ski vorne